Ascensore Perugia via Manzoni-via Bixio: un altro passo avanti

La giunta ha approvato ieri pomeriggio su proposta dell’assessore all’urbanistica Margherita Scoccia (foto), la preconsiliare riguardante la variante al Prg per l’intervento di miglioramento dell’accessibilità alla stazione di Ponte San Giovanni. L’atto passa ora all’esame della competente commissione consiliare e successivamente del Consiglio per la definitiva approvazione. Il progetto in esame, per un importo di poco inferiore agli 800mila euro, fa parte dell’intervento denominato "Ponte San Giovanni da periferia a città" con cui il Comune di Perugia ha aderito al Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare (Pinqua). L’intervento prevede la realizzazione di un ascensore pubblico e di una scala accoppiati in modo da rendere possibile ai pedoni il superamento del dislivello (inteso anche come barriera architettonica) tra via Manzoni e via Nino Bixio, mettendo in diretto collegamento la stazione ferroviaria con l’asse centrale di via Cestellini.