Artistiche e monumentali: quando la Natività è un’opera d’arte

E poi ci sono i presepi artistici, monumentali, storici e d’autore che da sempre sono un tratti distintivo del Natale in Umbria con la loro creatività ricca di fervore spirituali. Le Natività sono davvero tante, da ammirare in tutta la regione. Ecco allora alcune proposte per questi giorni di festa.

A Perugia si rinnova il grande classico della “Via dei Presepi“ lungo Corso Bersaglieri, a Corciano il Natale celebra gli 800 anni del Cantico delle Creature e il suo fulcro nel presepio monumentale allestito lungo i vicoli e le piazzette, con personaggi a grandezza naturale, con mani e teste in terracotta e abiti in foggia medievale: le scene celebrano i versi dell’antico testo.

Imperdibile è poi il Presepe Monumentale di Città della Pieve che da domani, 25 dicembre, fino al 6 gennaio aprirà le porte della 58° edizione: un percorso immersivo nei sotterranei di Palazzo della Corgna, realizzato dal Terziere Castello con suggestioni visive, sonore e sensoriali che raccontano tra sale e corridoi la Natività sul tema “Il Vecchio e il bambino”. Da visitare dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.

C’è poi Massa Martana con il suo spettacolare “Presepe di ghiaccio“, punta di diamante della XXI Edizione di “Presepi d’Italia”, la Mostra Nazionale del Presepe Artistico, aperta fino al 6 gennaio. Il presepe si ispira all’Adorazione dei Magi di Gentile da Fabriano, è realizzato con trenta quintali di ghiaccio conservato, in tutta la sua bellezza, a meno 17 gradi.

Città di Castello festeggia fino al 7 gennaio la XXII° edizione della Mostra Internazionale di Arte Presepiale con 200 presepi esposti nella cripta del Duomo in rappresentanza delle migliori scuole nazionali e internazionali insieme a tanti altri dislocati negli angoli del centro storico.

Il quartiere medievale di Orvieto è consueto il “cuore” della manifestazione che da anni caratterizza il Natale in città: nel complesso archeologico del Pozzo della Cava è allestito fino al 12 gennaio il “Presepe nel Pozzo” con realistici personaggi animati a grandezza naturale che popoleranno le grotte tra ritrovamenti etruschi, medievali e rinascimentali.