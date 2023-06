“Arte e Fede“ Tutto pronto per il festival

ORVIETO - Prosegue fino all’11 giugno il festival internazionale d’Arte e Fede. La 17esima edizione della manifestazione segna il definitivo ritorno all’originale format dopo gli ultimi anni. Il festival torna con un’offerta culturale mirata e coerente nelle due settimane tra le festività della Pentecoste e del Corpus Domini, nell’anno del cinquecentenario dalla morte di Luca Signorelli, proponendo incontri e testimonianze con ospiti illustri del mondo dell’arte, della cultura e della spiritualità, con un programma ricco di concerti, film e conferenze in un ideale cammino di avvicinamento al Corpus Domini. S’inizia martedì: in duomo alle 21, la rassegna corale di musica sacra a cura dell’associazione “Vox et Jubilum“ con la partecipazione de “I Madrigalisti“ di Perugia e “Glissando Vocal Ensamble“ di Urbisaglia.