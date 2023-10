Art Bonus Via l’erbacce dall’Acquedotto. E da oggi partono i lavori di restauro

E’ iniziata una nuova fase dei lavori per il restauro e la valorizzazione dell’acquedotto medievale di Perugia, finanziati tramite il progetto Art Bonus Perugia grazie alla generosa donazione di 500 mila euro da parte della Brunello Cucinelli s.p.a. L’architetto incaricato Stefano Barcaccia e il team di Art Bonus stanno monitorando lo stato di avanzamento delle operazioni.

Al fine di preservare uno dei monumenti simbolo della città sono in corso, in particolare, lavori di rimozione della vegetazione infestante lungo i paramenti murari dell’acquedotto. È stata ingaggiata, data la difficoltà di raggiungere questa vegetazione per l’altezza, una ditta specializzata che sta portando avanti i lavori a regola d’arte e è già a buon punto. Tutto questo è funzionale a svolgere le attività di rilievo che inizieranno a partire da oggi e dureranno circa un mese.

Intanto nei giorni scorsi, l’art Bonus, esteso anche al patrimonio librario della Biblioteca Augusta, ha trovato nuovi mecenati. L’azienda Puliumbria Group Service ha infatti deciso di finanziare il restauro del manoscritto “Indulgenze di Monteluce“, documento storico di inestimabile valore che narra la storia e la cultura della regione e rappresenta un pezzo fondamentale del patrimonio culturale di Perugia. Il manoscritto contiene una raccolta di indulgenze e grazie concesse al monastero femminile di Monteluce. Il monastero, francescano è importante per la storia della città perché ha ospitato le figlie della nobiltà cittadina che hanno arricchito la chiesa con importanti opere, come la pala dell’Incoronazione della Madonna commissionata a Raffaello. Infine, tra i mecenati c’è anche un club femminile: l’Inner Wheel Perugia che finanzierà il resturo di un antico albo artigiano.

