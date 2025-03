Art Bonus Manoscritto del Piccolpasso candidato per il concorso nazionale

Per la IX edizione del Concorso Art Bonus Progetto dell’anno, partito ieri, con scadenza il prossimo 15 aprile, il Comune di Perugia ha deciso di candidare per la prima volta uno dei manoscritti custoditi alla Biblioteca Augusta di Perugia di Cipriano Piccolpasso. Piccolpasso, architetto militare, ceramografo e trattatista che dal 1558 al 1575 è stato provveditore della Rocca Paolina di Perugia e ha voluto lasciare un interessante manoscritto dal titolo Libro delle piante et ritratti delle città e terre dell’Umbria sottoposte al governo di Perugia.

La copia conservata in Augusta è stata restaurata nel 2024 in occasione del 500° anniversario della nascita di Piccolpasso, grazie ad Art Bonus, finanziato dai Club della 9ª Zona B del Distretto Lions 108L di Perugia. Il Concorso è organizzato da Ales Spa in collaborazione con il Ministero della Cultura e Promo PA Fondazione – LuBeC Lucca Beni Culturali e intende premiare i progetti beneficiari dell’Art Bonus più votati sulla piattaforma www.artbonus.gov.it. Il concorso si divide in due fasi, la prima che ha preso il via ieri, permette la votazione del bene sul sito www.artbonus.gov.it fino alle ore 12.00 del 14 aprile. E’ possibile esprimere una sola preferenza per ciascun progetto in gara e i voti ricevuti sono visibili in tempo reale. La seconda fase si svolgerà sui social in un’unica giornata, martedì 15 aprile dalle 8 alle 20, e sarà un Click Day per votare i 30 progetti finalisti e determinare i vincitori della IX edizione. Quest’anno, sarà inoltre attribuito un “Premio speciale” all’Ente che avrà ottenuto il miglior risultato economico e che si sarà distinto per l’efficacia della sua campagna di raccolta fondi. Il link per votare si trova sul sito Art Bonus Comune di Perugia.