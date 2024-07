Arriva ’Voci dal mondo’. Le esperienze di immigrati che hanno scelto l’Umbria

Arriva a Gubbio “Voci dal mondo”, che organizza un incontro per domani a partire dalle ore 18, nella sala dell’ex refettorio della Biblioteca Sperelliana e nel vicino chiostro del complesso di San Pietro.

Il progetto, promosso dal settimanale umbro La Voce, dall’emittente Radio Glox (già Umbria Radio InBlu) e dalla Ong Tamat Ets, in collaborazione con l’Università per Stranieri di Perugia e con il sostegno del Fondo di beneficenza Intesa Sanpaolo, vuole raccontare esperienze e testimonianze di giovani immigrati che hanno scelto l’Umbria come posto per cominciare una nuova vita.

In questi mesi, infatti, è stata formata una vera e propria redazione multietnica, multiculturale e interreligiosa, creata per raccontare le migrazioni e la presenza di comunità di stranieri sul territorio umbro grazie allo sguardo e alla voce proprio dei migranti che vivono nella regione, per favorire una migliore comprensione del fenomeno migratorio, la diffusione di buone pratiche di accoglienza e integrazione, andando al di là degli stereotipi e delle fake news. Quella eugubina è la seconda tappa del progetto, che si sviluppa nell’arco dell’intero 2024 e che ha esordito lo scorso 6 luglio in piazza della Pace di Terni.

All’incontro di sabato parteciperanno il nuovo sindaco Vittorio Fiorucci e il direttore della Caritas diocesana Luca Uccellani, che parleranno di come - da oltre vent’anni - amministrazione comunale e Chiesa locale sono “alleate” per dare risposte alle marginalità, tra cui l’accoglienza dei migranti.

Spazio poi alle testimonianze, tra cui quella di Alessandro Vestrelli, già dirigente della Regione Umbria del Servizio rapporti internazionali e cooperazione e del Servizio programmazione della rete dei servizi sociali, integrazione socio-sanitaria, economia sociale e terzo settore, ma anche quella della scuola sociale “Luigi Radicchi” coordinata da Fabio Sebastiani e quella del Sistema di accoglienza e integrazione (Sai), che a Gubbio realizza un progetto di accoglienza integrata.

Il tutto cucito dalla musica di Stella e Leo Pugno, che accompagnerà i presenti in un piccolo viaggio tra i temi sociali e le migrazioni sulle note di alcuni brani del cantautorato italiano.