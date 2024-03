Arriva lo psicologo per i dipendenti comunali

Gli strascichi del Covid, lo stress con i colleghi, lo smart-working e chissà cos’altro. Il Comune mette a disposizione dei dipendenti uno psicologo al fine di "promuovere il benessere organizzativo e migliorare il livello di benessere fisico, psicologico e sociale dei lavoratori garantendo, nel contempo, la qualità delle prestazioni e dei servizi offerti ai cittadini". Una decisione che è stata presa sia in riferimento al quadro normativo – che naturalmente lo prevede – sia in continuità con le azioni adottate in materia. Ecco allora la decisione di istituire lo "Sportello di ascolto", da attivare per il periodo aprile - dicembre 2024, per fornire a tutti i dipendenti dell’ente "un servizio di prevenzione dei disagi lavorativi e di supporto per la risoluzione di potenziali criticità ad essi collegate, anche in considerazione dell’impatto che la pandemia legata al Covid-19 ha avuto, in termini psicologici, sulla vita lavorativa". Verrà messo a disposizione uno studio professionale con sede a Perugia per lo svolgimento dell’attività di supporto psicologico con svolgimento dell’attività di segreteria

(prenotazione e gestione degli appuntamenti nel rispetto dei limiti e delle modalità di seguito

definite). La previsione è di un colloqui individuale con i singoli dipendenti che ne facciano richiesta. Alla fine verrà fatta una relazione finale che riporti le problematiche nel rispetto della privacy e del segreto professionale. Costo dell’operazione 10.200 euro.

M.N.