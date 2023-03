Arriva la Festa del Cross Gubbio tra sport e cultura Fine settimana di corse

Gubbio si prepara a vivere un fine settimana all’insegna dello sport e della cultura: non solo il Festival di Danza “Renato Fiumicelli”, la città ospiterà anche la quarta edizione della “Festa del Cross”, con le finali nazionali che si terranno nello scenario del Teatro Romano. La manifestazione si è resa possibile grazie agli sforzi dell’associazione Gubbio Runners, che in sinergia con la Fidal (Federazione italiana atletica leggera), il Comune di Gubbio, la Regione e il Coni ha organizzato un appuntamento di rilevanza nazionale, importante per la crescita dello sport dell’atletica nel territorio. Tanti gli atleti che arriveranno in Umbria da ogni parte d’Italia: 2500 agonisti pronti a dare vita ad un weekend di sport e velocità, andando a rimpolpare il flusso turistico della città per il fine settimana. La grande novità di quest’anno è l’inserimento, nel percorso di gara, di un tratto interno al Parco del Teatro Romano, in un contesto storico-artistico degno delle più belle città italiane. La cerimonia d’apertura si terrà sabato a partire dalle 18, dopo le staffette che si svolgeranno nel pomeriggio, proprio nel Teatro Romano, per conferire alla manifestazione un senso di solennità e grandezza. In sede di presentazione della manifestazione, l’assessore comunale allo Sport e al Turismo Gabriele Damiani aveva così commentato: "Si tratta per Gubbio di un evento di grande richiamo e promozione. Puntiamo in modo particolare su questo evento perché crediamo nel grande spirito di servizio della Gubbio Runners, nella proficua collaborazione con Fidal e Coni e perché le tre precedenti edizioni hanno regalato alla nostra città una vetrina mediatica davvero notevole". Non solo, Gubbio e la Festa del Cross, nella giornata di domenica 12 marzo che vedrà gli atleti di tutte le categorie impegnati dalle 9 della mattina fino al primo pomeriggio, saranno anche in diretta su Raisport, a conferma dell’importante cassa di risonanza che l’evento porta con sé. La città, però, dovrà subire delle modifiche per quanto riguarda la circolazione stradale: in pratica, tutta la zona del Teatro Romano compresa tra Via Parruccini e Via Bruno Buozzi, sarà chiusa al traffico e con divieti di sosta in tutta l’area. Anche sabato sarà una giornata particolare per ciò che concerne la viabilità, a causa della concomitanza della Festa del Cross e della partita di calcio tra Gubbio e Cesena, che partirà alle 14:30.