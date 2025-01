Arriva il Giro d’Italia a Gubbio. E cambia il programma dei Ceri

La notizia del ritorno del Giro d’Italia a Gubbio dopo 36 anni non può che essere accolta con entusiasmo dall’amministrazione comunale, in particolare dall’assessore allo Sport Carlotta Colaiacovo e dal sindaco Vittorio Fiorucci, che hanno partecipato alla cerimonia di presentazione della manifestazione ciclistica. Soddisfazione anche da parte di Roberto Cocchieri, presidente della Federciclismo Umbria: "La nostra regione è ormai presenza quasi fissa al Giro e questo ci rende davvero felici e orgogliosi. Come evidenziato a più riprese nel corso della presentazione la Gubbio-Siena sarà inoltre una delle tappe più avvincenti dell’intera edizione. Il fascino delle strade bianche è unico nel suo genere, ma la frazione toccherà tante bellissime località anche nella nostra regione. Ci sono insomma tutti gli elementi per godere di una grande giornata sotto il profilo tecnico e, al tempo stesso, di un eccezionale spot per il territorio. Per questo voglio ringraziare tutta Rcs Sport e, in particolare, il referente per il Centro Italia Federico Manni. Ringraziamento da estendere anche alle amministrazioni locali, che ancora una volta hanno dimostrato di rispondere, quando si parla di ciclismo di ogni livello e declinazione, con particolare disponibilità e sensibilità".

E allora la città si prepara a vivere un maggio sicuramente diverso dal solito: il 18 maggio, la domenica dopo la Festa dei Ceri, non ci sarà la Festa dei Ceri Mezzani come da normale calendario, ma il Palio della Balestra che “lascia“ l’ultima domenica di maggio ai “mezzani“ per motivi di ordine pubblico. La partenza della tappa del Giro, prevista per la mattina del 18, non interferirà con il regolare svolgimento della sfida tra i balestrieri di Gubbio e Sansepolcro. I ciclisti partiranno con direzione Siena da piazza 40 Martiri, altro motivo (oltre ai Ceri) per cui i lavori di riqualificazione della piazza devono essere ultimati entro quel periodo. Saranno settimane frenetiche i cui preparativi sono andati avanti ormai da mesi: ora è il momento di mettersi in mostra e valorizzarsi al massimo, grazie anche ad altri eventi collegati al ciclismo che accompagneranno i cittadini e gli appassionati al fatidico 18 maggio.

Federico Minelli