Arriva il generale. Gibilaro

Cambio al vertice del comando interregionale dell’Italia centrale della Guardia di Finanza. Alla presenza del comandante generale. Andrea De Gennaro, nello storico “Forte Aurelia“, nella caserma “Cefalonia Corfù“, di Roma, si è tenuta la cerimonia di avvicendamento tra il generale Bruno Buratti e il generale Ignazio Gibilaro che ne prende il posto. Dopo circa un anno di comando, il generale Buratti lascia l’incarico per assumere quello di ispettore per gli Istituti di istruzione della Finanza. Il comandante generale ha ringraziato il generale Buratti per il lavoro svolto e per l’impegno profuso, sin dal 2016, quale responsabile di progetto per la realizzazione di un imponente programma di recupero e valorizzazione del "Forte Aurelia". In occasione della cerimonia è stata inaugurata una prima parte dell’allestimento espositivo.