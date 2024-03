Arriva “Divergente“, la stand up comedy di Andrea Paone

Dopo 89 date di cui 72 sold out, con quasi 8mila spettatori in alcune delle più importanti città italiane e straniere, il comico e autore Andrea Paone (nella foto) arriva stasera a Terni e alle 21 presenta il il suo nuovo spettacolo di stand-up comedy, “Divergente“ allo Zerosettequattroquattro. Riflettori sulla crescita in una famiglia divorziata, sotto l’influenza di una madre femminista, affrontando disturbi alimentari e l’Adhd negli anni ‘90. Ma anche le avventure in giro per il mondo, le paure legate al volo, l’essere arrivato a 30 anni e non volere figli e altri racconti, tra aneddoti personali, ricordi, umorismo irriverente e osservazionale e molto altro: è attorno a questi punti che si snoda lo show, apertura affidata ad Andrea Papale. Paone ha iniziato il suo percorso artistico nei primi comedy club italiani nel 2017 e tra i successi recenti, ci sono tre spettacoli di stand-up comedy, e la vittoria al bando MiBact Dante700 con “The Divine“. Con la tappa di Terni, inoltre, Paone aderisce alla raccolta fondi dell’Enpa di Piombino, promuovendo dal palco le donazioni.