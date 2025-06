Arriva Birà Il primo mercato di comunità: "Un modo partecipato di fare la spesa"

È il primo supermercato collaborativo di Perugia (e dell’Umbria), e ha aperto in via Birago 49: Birà è nato per garantire l’acquisto diretto e la vendita di prodotti alimentari e non, ma è anche molto più di un market: "è uno spazio per la comunità, dedicato al cibo locale, sano e giusto", come dicono i fondatori. In poche settimane sono già 431 i soci tra cittadini, associazioni e imprese. L’attività si basa infatti sul modello delle cooperative del cibo nate con successo nel mondo a partire dalla storica Park Slope di New York, ed è il risultato del progetto con cui l’associazione MenteGlocale ha recentemente vinto la terza edizione del concorso “InvestiAMOsociale” e Coopstartup.

Il negozio – aperto dal lunedì al sabato (con orari 8 – 14 e 16.30 – 20) – sarà un luogo in cui poter fare la spesa, conoscere i produttori, partecipare a laboratori e degustazioni, ma anche ritrovarsi, stare insieme e prendere decisioni condivise. Accanto alla gestione quotidiana delle attività di vendita lo spazio sarà sede di laboratori, attività formative e divulgative, degustazioni ed eventi: iniziative legate alla promozione di sani stili di vita, corrette abitudini alimentari, consumo consapevole. Il progetto ha visto il coinvolgimento di oltre 100 residenti e ha portato, a 2025, all’individuazione del nucleo fondativo e alla creazione della cooperativa (sociale di tipo B) – con consumatori, produttori e lavoratori – che ora gestirà, con 3 dipendenti e i volontari, il nuovo punto vendita di via Birago. "Un progetto innovativo - commenta il consigliere regionale Fabrizio Ricci - che punta a proporre un’idea diversa del rapporto tra chi produce e chi consuma, mescolando, in senso collaborativo, i vari attori della filiera del cibo".