Arrestato ventunenne con 335 dosi di cocaina

TERNI Fermato alla guida dell’auto e trovato in possesso di 335 dosi di cocaina, che sul mercato dello spaccio avrebbero fruttato oltre 33mila euro. Arrestato dalla squadra mobile della polizia per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente un ventunenne albanese. Il giovane girava per Terni a bordo della sua auto, in compagnia della fidanzata minorenne. Gli agenti della sezione narcotici lo hanno sorpreso in via Euclide mentre aveva da poco ceduto una dose ad un cliente e hanno fermato entrambi. Nel corso degli accertamenti la polizia è anche risalita a ad un altro cliente che poco prima aveva acquistato dallo stesso ventunenne una dose.

L’intervento della polizia ha messo fine al lucroso spaccio di sostanza, che secondo gli investigatori sarebbe sicuramente stata venduta tutta a breve. La Procura ha disposto il trasferimento del ventunenne nel carcere di Sabbione. I due clienti sono stati segnalati in Prefettura come assuntori di stupefacenti.