Arrestato un altro spacciatore “turista“

TERNI Ennesimo “turista“ straniero arrestato per spaccio di droga. I carabinieri hanno fermato un 23enne albanese, in Italia con visto turistico e incensurato, per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. In viale dello Stadio, i militari hanno notato un’utilitaria, risultata poi a noleggio, il cui conducente, alla vista della pattuglia, aveva arrestato la marcia sul margine destro della carreggiata. Avvicinato da altra pattuglia dell’Arma in abiti civili e sottoposto a controllo, il 23enne non ha fornito giustificazioni credibili al proprio comportamento di guida, inducendo così i carabinieri a procedere ad una verifica più approfondita, sottoponendo a perquisizione sia il giovane che il veicolo. I militari hanno quindi scovato 18 dosi di cocaina, del peso complessivo di circa 11 grammi e la somma di 180 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Il 23enne è stato sottoposto anche al test preliminare salivale per assunzione di sostanze stupefacenti, che ha dato esito positivo: il giovane si è però rifiutato di eseguire gli ulteriori accertamenti sanitari previsti.

Il giudice, convalidando l’arresto, ha deliberato per il giovane il divieto di dimora a Terni. Il giovane è stato anche denunciato per guida sotto l’influenza di stupefacenti e gli è stata ritirata la patente.