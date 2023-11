Arrestato per spaccio

Negoziante-spacciatore finisce ai domiciliari. Lunedì pomeriggio gli agenti coordinati dal vicequestore Adriano Felic, hanno arrestato il 43enne per i detenzione e spaccio di stupefacenti. L’uomo gestiva un negozio e sul suo conto sono arrivate diverse segnalazioni dei residenti della zona, insospettiti dai movimenti particolari intorno all’attività. Gli investigatori hanno quindi rilevato alcuni episodi di cessione di hashish e controllato i clienti. Subito dopo è stato perquisito l’esercizio commerciale, poi l’abitazione del 43enne. L’attività di ricerca ha consentito di rinvenire e sequestrare oltre 4 etti e mezzo di marijuana, nonché quasi 30 grammi di hashish. In parte si trattava di sostanza già frazionata e confezionata in bustine pronte per essere cedute agli acquirenti. I poliziotti hanno anche rinvenuto e sequestrato un bilancino di precisione ed altro materiale utile alla preparazione delle singole dosi. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato arresto in flagranza per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il giudice ha disposto gli arresti domiciliari. La polizia ringrazia i cittadini per la collaborazione.