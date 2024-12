TERNI Ubriaco, litiga con la moglie in strada e aggredisce i carabinieri intervenuti. Arrestato un 38enne ucraino, incensurato, in regola con il permesso di soggiorno e che, residente a Roma, con la famiglia aveva raggiunto Terni per motivi turistici nel fine settimana. Nella notte tra sabato e domenica, ubriaco, ha litigato con la moglie in strada. Le urla della coppia hanno attirato l’attenzione dei residenti, che si sono rivolti all’Arma. Anche davanti ai carabinieri, il 38enne si è nuovamente scagliato

contro la consorte e, subito dopo, contro il militare che aveva tentato di frapporsi tra i due, colpendolo con due pugni al volto e causandogli lievi lesioni. Solo grazie all’intervento di un’altra

pattuglia dell’Arma e di una volante della polizia

l’uomo è stato bloccato e arrestato. Nel trambusto, anche un poliziotto è rimasto leggermente contuso. L’uomo è stato arrestato per lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo essere stato visitato da personale del 118, il 38enne è stato trattenuto due notti in camera di sicurezza. Ieri il processo per direttissima: ha patteggiato sette mesi di reclusione, con sospensione della pena.