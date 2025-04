FOLIGNO Arrestato lo spacciatore del Parco dei Canapè. Giovedì pomeriggio gli agenti hanno fermato un cittadino albanese contestandogli il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I poliziotti hanno riscontrato una serie di movimenti sospetti da parte del giovane, azioni che facevano ipotizzare l’illecita attività di spaccio. Pertanto non lontano dal Parco dei Canapè, alcuni agenti si sono nuovamente appostati, così assistendo, in breve tempo, alla cessione di una dose di cocaina in favore di un cliente, che subito è stato bloccato e perquisito dai poliziotti. Contestualmente, gli operatori hanno bloccato in strada il giovane spacciatore, classe 2004. Benché la perquisizione personale non avesse dato esito positivo, i poliziotti hanno ispezionato anche il veicolo nelle disponibilità del soggetto, rinvenendo, occultate nel filtro dell’aria, altre tre dosi di cocaina. Al 21enne, inoltre, è stata sequestrata una somma di circa 200 euro, provento dell’attività di spaccio. Il giovane è stato quindi arrestato in flagranza per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Su disposizione della Procura di Spoleto è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Commissariato di Foligno, in attesa di essere giudicato per direttissima.