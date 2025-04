Arrestato 69enne per spaccio di droga a corso Garibaldi: scoperto dai carabinieri

Bastava presentarsi alla porta di casa, suonare il campanello, ma solo una volta, e la dose era servita. Almeno secondi i carabinieri della stazione Fortebraccio che hanno arrestato in flagranza un presunto spacciatore. A suo modo, se non da record, quanto meno piuttosto insolito. L’uomo, infatti, ha 69 anni. All’arresto, i carabinieri sono arrivati dopo una serie di segnalazioni di un insolito via vai intorno a un’abitazione della zona di corso Garibaldi. I militari dell’Arma hanno provveduto a tenere sotto controllo la zona, fino ad assistere a un episodio di spaccio, potendo verificare come il 69enne, secondo quella che è apparsa una modalità consolidata, ha accolto in casa una persona a cui, è stato accertato, avrebbe ceduto una dose. L’acquirente è stato segnalato come assuntore, il 69enne arrestato per detenzione ai fini di spaccio.

La successiva perquisizione nell’appartamento - punto vendita ha permesso di recuperare 5 dosi di hashish e 14 di marijuana, per un peso complessivo di 30 grammi, oltre a un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento, il tutto sottoposto a sequestro. Gli ulteriori accertamenti hanno consentito ai carabinieri di accertare che gli acquirenti si sarebbero presentati direttamente a casa dell’uomo. Quindi, con un solo accorgimento, vale a dire nessun contatto telefonico ma semplicemente suonare il campanello "una sola volta", consegnando direttamente il denaro, secondo un tariffario già stabilito, l’acquirente riceveva in cambio la sostanza stupefacente richiesta. Per l’uomo, dopo l’udienza in tribunale, è stato previsto l’obbligo di presentazione quotidiana ai carabinieri.