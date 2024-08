Arrestati due giovanissimi. Sei i furti notturni messi a segno nei negozi

La squadra mobile della polizia ha arrestato due ladri ritenuti responsabii di almeno sei furti, messi a segno, sempre di notte, nelle attività commerciali della città. Si tratta di un marocchino e un domenicano, di 21 e 20 anni. I furti, da gennaio a maggio, hanno riguardato tabaccherie, pizzerie e centri di servizio. I due, a volto coperto, sono stati ripresi più volte dalle telecamere di sorveglianza. Il “modus operandi“ era sempre lo stesso: forzavano ingressi (in un’occasione anche utilizzando il cavalletto di una bici, trovata nelle vicinanze del negozio preso di mira) oppure sfondavano le vetrine e una volta all’interno s’impossesavano rapidamente di quanto possibile: dai soldi lasciati in cassa a varie tipologie di merce. Tra la refurtiva anche prodotti alimentari, sigarette e tagliandi del “gratta e vinci“. I colpi erano fulminei, in quanto la coppia anticipava in questo modo l’intervento delle forze dell’ordine. Gli agenti della squadra mobile hanno quindi confrontato le riprese delle telecamere con gli elementi investigativi raccolti, identificando i due malviventi che sono stati rintracciati e accompagnati nel carcere di vocabolo Sabbione. I furti notturni nelle attività commerciali del centro e della periferia vanno avanti a ritmo impressionante da mesi, con “spaccate“ ripetute. Nei mesi scorsi i commercianti del centro avevano anche protestato per la situazione d’insicurezza, con manifesti affissi alle vetrine dei negozi.