“Argento“ a Ludovica. Costantini

FOLIGNO Ludovica Costantini (foto dalla pagina Fb della Federazione) del Club Scherma Foligno è vicecampionessa europea cadetti di Spada. Grane soddisfazione in casa Club Scherma Foligno per l’incredibile medaglia d’argento conquistata dalla spadista mancina ad Antalya, in Turchia. La classe 2008 ha disputato una gara da incorniciare superando la fase a gironi con sei vittorie su sei incontri. La corsa prosegue senza problemi fino ai quarti di finale dove la 17enne supera 15-13 anche l’ucraina Bilous Gridzhak. Semifinale equilibratissima con la folignate che supera al fotofinish 15-14 la francese Rembi. In finale contro l’ucraina Alina Dmytruk la spadista umbra regge fino al 9 pari poi l’avversaria allunga e chiude 15-10. Svanisce il sogno della medaglia d’oro ma arriva un’incredibile argento. Grande festa al Club Scherma dove la Spada è di tradizione grazie all’azzurro campione del mondo Andrea Santarelli.