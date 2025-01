"Area di piazza Mazzini simbolo del degrado"

GUALDO TADINO – "Il parcheggio coperto di piazza Mazzini è il simbolo dell’incuria amministrativa. Appare abbandonato e degradato, in condizioni fatiscenti, che non solo compromettono l’immagine del centro storico, ma causano anche danni concreti alle automobili in sosta, come infiltrazioni d’acqua, sporco e degrado strutturale". Lo denunciano pubblicamente i consiglieri comunali di minoranza di "Rifare Gualdo" con Simona Vitali, Chiara Casciani e Cinzia Natalini (nella foto), e Fabio Viventi di Forza Italia. Nella interrogazione affermano che "la situazione, documentata nell’atto depositato in Comune, è il risultato di 11 anni di malagestione di questa amministrazione, che continua a dimostrare disinteresse verso le esigenze della cittadinanza e del commercio locale. Nonostante l’abbondanza di tempo per intervenire, la realtà dei fatti è desolante". I gruppi consiliari, oltre a denunciare le gravi carenze strutturali, ritengono che emerga con forza anche la necessità di rivedere l’organizzazione dei parcheggi per residenti ed esercenti. Molti residenti – dicono – trovano estremamente disagevoli i posti auto loro assegnati, spesso lontani o poco pratici. In qualsiasi città è normale che i posti riservati siano vicini alle abitazioni, facilitando la vita quotidiana. Come si può incentivare la residenzialità nel centro storico, cuore della città, se si creano disagi proprio nei servizi essenziali come i parcheggi? Questa situazione danneggia residenti, commercianti e visitatori, compromettendo l’accessibilità".

A.C.