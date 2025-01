"Area camper, che fine farà quella di via Fratelli Cervi?"

SPOLETO "Il Comune è pronto ad investire sull’area camper di via del Tiro a Segno, ma che fine farà quella di via Fratelli Cervi?" A chiederlo è il vicepresidente del Consiglio comunale Sergio Grifoni attraverso un’interpellanza al sindaco. Nel 2018 l’amministrazione ha avviato l’iter per realizzare due diverse aree camper: via del Tiro a Segno e via Fratelli Cervi. Per l’area di via Fratelli Cervi, il Comune avanzò la richiesta di attrezzare 50 piazzole per un impegno di spesa di 174mila euro. Di questi ne furono concessi 80mila per la realizzazione di 20 piazzole. Contemporaneamente alla progettazione ed all’inizio dei lavori, il Comune si era anche attivato per stipulare una apposita convenzione con Umbria Tpl e Mobilità proprietaria del terreno interessato, per l’autorizzazione a procedere e per la eventuale gestione. "I lavori sono poi iniziati ma non completati ed oggi, per ciò che appare agli occhi dei cittadini, tutto sembra abbandonato anche se, saltuariamente, qualche camper comunque sosta nell’area priva di servizi".