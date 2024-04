’Arcus Tuder’. Una città nel Medioevo

TODI – Un week end all’insegna del Medioevo. La città di Jacopone è diventata in questi due giorni Città degli Arcieri ospitando l’ edizione numero 14 del Torneo Arcus Tuder, gara valida per il campionato nazionale FITAST-FITARCO Formazione Italiana Arcieri Storici. Oltre duecento gli arcieri giunti nel centro storico che si sfidano in abiti storici lungo un percorso di 20 piazzole. E tante sono le iniziative collaterali, promosse intorno alla gara, a partire dalla mostra-mercato "Tipico Todi" con stand di artigianato locale, oggettistica, hobbistica e produzioni agroalimentari. Ieri, in Piazza del Popolo, si sono tenuti combattimenti di scherma storica con esibizione di musici e sbandieratori, mentre dopocena sono andati in scena i tamburini, con tre diversi gruppi di Acquasparta, Siena e ovviamente Todi. Oggi si entra nel clou. Prosegue il mercato tipico e la gara, è prevista alle 10:30 una visita guidata gratuita alla scoperta del Rione di Santa Prassede, mentre a seguire inizieranno le esibizioni itineranti del gruppo di corni "Waldhorn Ensemble" e dei tamburini medievali dell’Arcus Tuder; alle 11:30 appuntamento con la Compagnia della Ruggine per i combattimenti di scherma storica. Nel pomeriggio, alle 15:30, in piazza del Popolo, si terranno le premiazioni dei vincitori del torneo, mentre alle 17, esibizione finale di arcieri, tamburini, musici e sbandieratori all’ombra dei medievali Palazzi comunali e della Cattedrale della SS. Annunziata.

S.F.