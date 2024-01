“Archi e frecce“, Baccini inaugura Visioninmusica

Visioninmusica è pronta a celebrare due anniversari speciali: il ventennale della rassegna musicale organizzata a Terni con la direzione artistica di Silvia Alunni e il trentennale della carriera di Francesco Baccini (nella foto) che inaugura la stagione 2024 dei concerti all’Auditorium Gazzoli questo venerdì alle 21 con il progetto “Archi e frecce“. Per l’occasione, il cantautore genovese rileggerà in chiave cameristica i suoi classici più famosi, accompagnato dagli archi delle Alter Echo String Quartet, formazione crossover femminile, e dal chitarrista e bassista Michele Cusato.

"Nella mia carriera ho sempre avuto delle band rock. Per questo progetto dedicato ai trent’anni di musica mi sono regalato un quartetto d’archi" dice Baccini che promette uno spettacolo unplugged ironico e al tempo stesso intimistam capace di unire due mondi musicali: la vena rock di Baccini e il lato classico della sua formazione musicale giovanile. Il repertorio in programma conta numerosi brani, dagli immancabili “Le Donne di Modena“ e “Ho voglia di Innamorarmi“ alle composizioni meno conosciute e raramente eseguite dal vivo, oltre a due omaggi, per Fabrizio De André e Luigi Tenco, e a un brano inedito. Con Baccini sul palco saliranno Michele Cusato e le componenti dell’Alter Echo String Quartet, con Marta Taddei, primo violino, Neoemi Kamaras, secondo violino, Roberta Ardito, viola e Rachele Rebaudengo, violoncello. I biglietti sono in prevendita sul circuito Vivaticket.it