Appuntamenti speciali per la “Giornata Internazionale dei Musei“ La Giornata Internazionale dei Musei 2024 in Umbria celebra il tema "Musei per la didattica e la ricerca" con eventi in dieci strutture museali pubbliche e private, tra cui visite guidate, laboratori e conferenze. Un'occasione per approfondire la conoscenza artistica e culturale.