Approvato il bilancio. Opposizioni all’attacco

GUBBIO È tornato a riunirsi ieri, con doppia seduta, il Consiglio comunale che ha trattato diversi argomenti. È stato approvato il bilancio di previsione grazie ad una maggioranza compatta intorno al sindaco Fiorucci, ma la manovra è stata ampiamente criticata dall’opposizione che lamenta una mancanza di visione a lungo termine. "È difficile comprendere quale sia la linea amministrativa di questa amministrazione", accusa Leonardo Nafissi, con Rocco Girlanda che incalza: "In questo bilancio non vedo nulla per Gubbio e le sue frazioni, la tassa di soggiorno è un falso problema: se c’è attrazione, i turisti sono pronti a pagare".

La discussione si è poi spostata sui 150mila euro in arrivo al Comune grazie alla proposta di Riccardo Marchetti, segretario della Lega Umbria, che ha disposto un finanziamento in favore della città eugubina. Dei fondi totali, 100mila euro verranno utilizzati per un miglioramento del sistema d’allarme presente a Palazzo dei Consoli, mentre altri 50mila euro verranno sfruttati per interventi di miglioramento e riqualificazione della pista ciclabile di via Beniamino Ubaldi.