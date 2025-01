Approvato il bilancio di previsione 2025-2027: "Programmiamo altri interventi per il territorio". Esenzione Tari a chi utilizza capannoni sfitti

E’ stato approvato dal Consiglio comunale di Corciano il bilancio di previsione 2025-2027. La manovra è stata illustrata dall’assessore al bilancio e vicesindaco Sara Motti (foto). "Dopo un 2024 in cui tanto è stato realizzato –sottolinea la vicesindaco – , come il parcheggio gratuito multipiano di Ellera, il risanamento di molte strade del nostro territorio e il miglioramento del nostro patrimonio storico come le scalette del Torrione di Corciano, presentiamo un bilancio che ci consente di programmare ulteriori interventi e servizi per il nostro territorio".

Da rilevare in particolare: per quanto riguarda la sicurezza e il decoro urbano settantamila euro stanziati per ’impianto di pubblica illuminazione; cinquantamila euro per la riqualificazione e il decoro urbano del quartiere di Ellera; settantaseimila euro per le attività culturali; importanti impegni anche per la sicurezza e manutenzione stradale che si aggiungeranno ai novantamila euro deliberati nello scorso Consiglio. Curiosità sul versante delle attività produttive: agevolate le imprese che utilizzano un capannone sfitto da almeno un anno nella zona di Taverne di Corciano con l’esenzione totale della Tari (tariffa rifiuti) per tre anni. Un’oppurtinità, quest’ultima, per rilanciare non solo la zona ma anche l’economia generale del territorio.