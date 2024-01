Appartamento in fiamme. Evacuato l’intero stabile

SAN GEMINI Incendio in appartamento con evacuazione dell’intero stabile. Un vasto rogo, che fortunatamente non ha provocato feriti, si è sviluppato nel tardo pomeriggio di ieri in un’abitazione all’interno di un palazzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due squadre della centrale di Terni, con circa dieci addetti. E’ stato evacuato a titolo precauzionale l’intero stabile. L’incendio è stato spento dai vigili; sarà ora valutata dal funzionario tecnico intervenuto l’agibilità degli appartamenti per consentire o meno il rientro ed eventualmente le tempistiche dello stesso. Sono in corso accertamenti sulle cause dell’incendio.