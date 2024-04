Aperte le iscrizioni per il Conad Jazz Contest 2024

Al via le iscrizioni al “Conad Jazz Contest 2024“, uno degli appuntamenti più attesi per i giovani talenti che sperano di avviare la carriera direttamente dal prestigioso palco di Umbria Jazz, a Perugia dal 12 al 21 luglio. La formula è consolidata: nella prima fase del Contest musicisti singoli e band fino a 8 componenti sono chiamati a caricare tre brani sul sito ufficiale del Contest, su www.conadjazzcontest.it per essere valutati da una giuria di esperti. Appena completata l’iscrizione, i brani caricati dei partecipanti saranno subito disponibili all’ascolto, in modo gratuito e senza registrazione sul sito del Contest. Terminata la fase di iscrizione (aperta fino al 19 maggio) ci saranno le votazioni: una giuria tecnica, presieduta da Manuele Morbidini, direttore di UJ Jazz Orchestra, compositore e sassofonista, ad individuare 9 dei 10 finalisti. Sarà invece la giuria popolare (con gli appassionati jazz e la community online, iscritta sul sito) a decretare il decimo finalista, che verrà premiato con un voucher per una sala di incisione. I dieci finalisti accederanno alla fase finale del Contest e si esibiranno sull’ambito palco di Umbria Jazz di fronte al pubblico di appassionati e alla Giuria Artistica, composta da Paolo Fresu, Stefano Bragatto, Marco Molendini e Manuele Morbidini, che che decreteranno il vincitore assoluto. Il primo classificato si aggiudicherà un assegno di 5mila euro e un tour tra l’estate 2024 e la primavera 2025. Ulteriore premio al singolo musicista più promettente, al quale verrà assegnato un posto alle Clinics della Berklee a UJ 2025.