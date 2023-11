Anziana truffata. Denunciato un 67enne

Truffa ai danni di un’anziana a Spello, con i carabinieri che hanno denunciato il responsabile, un italiano di 67 anni. I fatti risalgono agli inizi di ottobre 2023, quando l’uomo, presentandosi quale funzionario di un Istituto di credito, ha contattato telefonicamente l’anziana di Spello dicendole che aveva diritto ad un rimborso di mille euro quale indennizzo per le attività commerciali costrette alla chiusura durante il periodo della pandemia da covid. La vittima, indotta in errore dall’interlocutore, sulla base delle istruzioni telefoniche ricevute ha quindi raggiunto uno sportello bancomat e, convinta di ricevere la somma riferita, invece ha effettuato un bonifico di mille euro su una carta prepagata. Per poi accorgersi di essere stata truffata. Ricevuta la denuncia, i militari hanno avviato le indagini che, partendo dai dati del movimento di denaro, hanno consentito di individuare l’intestatario della carta prepagata in cui è stata versata la somma. Una novità dunque, questo ’modus operandi’, che va ad aggiungersi a quello ben più noto, purtroppo, del finto incidente e della consegna di denaro a finti avvocati che si presentando a casa dei parenti di quella che viene indicata come una persona arrestata. Tutto inventato. In questo contesto di dilaganti episodi di truffa, si innesta l’attività di formazione dei carabinieri indirizzata a tutti, anziani e non, per non cadere nelle trappole e che viene promossa in diverse zone del territorio.