Anziana sfregia la fiancata di due auto in sosta: sorpresa dai carabinieri e denunciata

Foligno (Pg), 12 luglio 2023 - Non è ancora chiaro perché lo facesse. Fatto sta che una anziana di 80 è stata sorpresa dai Carabinieri di Scanzano mentre sfregiava le auto in sosta. La donna colta sul fatto è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Spoleto con l'accusa di "responsabile del reato di danneggiamento".

L’episodio è avvenuto nei pressi della zona di Sportella Marini, a Foligno, dove gli uomini dell'Arma durante la perlustrazione, hanno sorpreso la donna che passeggiava lungo la strada, e nelle immediate vicinanze vi erano due macchine parcheggiate che presentavano delle rigature sulla fiancata destra. Sull’asfalto, vicino ad un’autovettura, i militari hanno trovato un oggetto di ferro appuntito, che hanno provveduto a sequestrare. Nel corso degli accertamenti è stato sentito un residente della zona, che aveva assistito dalla propria abitazione alla scena. L'uomo ha dichiarato di aver visto la donna sfregiare le macchine.

Non sono emersi collegamenti di alcun tipo tra l'anziana e i proprietari delle due auto che potessero far risalire alle cause del gesto. Sono in corso indagini per verificare se nella zona si siano verificati altri episodi simili.