Anziana cade in casa e muore in ospedale

UMBERTIDE - Una morte su cui la Procura di Perugia vuol vedere chiaro e per questo ha aperto un fascicolo. Il fatto riguarda una donna straniera di 76 anni, residente con il marito nella campagna di Preggio e che nei giorni scorsi era stata ricoverata all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia dopo una rovinosa caduta dalle scale di casa. Alla caduta, avvenuta domenica scorsa, nella giornata di mercoledì era sopraggiunta la morte e da qui la decisione della Procura di una serie di accertamenti per stabilire le cause del decesso. La donna nata in Inghilterra ma residente in Italia da anni, era afflitta da gravi difficoltà motorie. Stando ad alcune ricostruzioni, la 76enne sarebbe caduta mentre con l’aiuto di un montascale stava cercando di spostarsi da un piano all’altro della propria abitazione riportando ferite e contusioni, un trauma cranico e una frattura alla clavicola. Sarebbe stato il marito ad avvisare subito i soccorsi; la donna è stata condotta all’ospedale di Perugia con l’elisoccorso. Per fare luce sulla la Procura ha disposto l’apertura di un fascicolo senza indagati e senza ipotesi di reato.