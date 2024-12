Antonella Catalano premiata come One Health Ambassador

Antonella Catalano, dirigente veterinaria del servizio di sanità animale del distretto del Trasimeno dell’Usl Umbria 1, è tra i professionisti che sono stati premiati alla prima edizione di "One health ambassador", il progetto promosso da BoehringerIngelheim ed Edra per valorizzare le migliori pratiche di collaborazione tra medici veterinari, farmacisti e medici di medicina generale. La cerimonia si è tenuta nei giorni scorsi nella sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica a Roma. One health ambassador - spiega una nota della Usl - è un riconoscimento che intende valorizzare l’impegno che i professionisti della salute pongono ogni giorno nel rendere concreto un approccio integrato alla salute, attraverso piccole e grandi azioni che fanno la differenza. Diventare ambassador significa entrare in una rete di professionisti che possono farsi portavoce di questo approccio con pazienti e cittadini.