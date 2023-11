Anticipazioni Le prime stelle di Umbria Jazz

I Toto, Nile Rodgers & Chic, Veronica Swift, Raye. Ecco le prime stelle dell’edizione 2024 di Umbria Jazz che si terrà a Perugia da venerdì 12 a domenica 21 luglio. Ad annunciarle sono gli organizzano, che presentano così tre serate all’Arena Santa Giuliana, prime tessere del nuovo cartellone dopo la spettacolare edizione 2023 per il cinquantesimo anniversario del Festival. E in attesa di un grandissimo nome che verrà presto annunciato ufficialmente.

Così domenica 14 luglio c’è l’esordio al Festival per Raye (foto sotto), una delle artiste più seguite in streaming al mondo, con oltre 3 miliardi di ascolti, ma anche con riconoscimenti internazionali e brani scritti per importanti artisti. Il nuovo album è “My 21st Century Blues”, un lavoro su temi profondamente personali. Sarà a Perugia nell’unica data italiana. Grande attesa, mercoledì 17, per i Toto (foto sopra), una delle band di maggior successo di vendita nel mondo a livello di tour e di album (sono 28, con oltre 40 milioni di copie). La band di Steve Lukather e soci ha composto brani come “Africa”, “Hold the Line”, “Rosanna” o “Georgy Porgy”, che hanno dominato le classifiche e sono entrate nella leggenda. Arriveranno in Italia sulla scia di un album live, “With a Little Help From My Friends“, uscito pochi anni fa.

La terza serata è quella di sabato 20 e vedrà il ritorno a UJ di Nile Rodgers & Chic in esclusiva italiana, e Veronica Swift. Nile Rodgers è cantautore, compositore, produttore, arrangiatore e chitarrista americano che dagli anni ’70 a oggi ha realizzato capolavori memorabili. Come co-fondatore di Chic, è stato pioniere di un linguaggio musicale che ha generato successi come “Le Freak”, innescando l’avvento dell’hip-hop con “Good Times”. A Perugia suonarono nel 2005, confermandosi dance band dal cuore rock, con un assolutamente originale e classico allo stesso tempo.

E torna a UJ, dopo l’esordio del 2019, anche Veronica Swift che presenta il suo album omonimo uscito nel 2023 nel quale amplia il repertorio ancorato al jazz più classico esplorando l’opera francese e italiana, la musica classica europea, la bossa nova, il blues, l’industrial rock, il funk e il vaudeville. Occhio alle prevendite. I biglietti per i concerti di Raye del 14 luglio e Nile Rodgers & Chic e Veronica Swift del 20 luglio sono disponibili dalle 11 di giovedì 30 novembre mentre i biglietti del concerto dei Toto del 17 luglio lo sono dalle 10 di domani.

