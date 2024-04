Antichità del Ponte. Passeggiata etrusca e visita ai Volumni

Prosegue il programma 2024 della Pro Ponte: domani “Passeggiata etrusca alle antichità di Ponte San Giovanni”. Si parte alle 8.30, con la visita guidata all’Ipogeo dei Volumni e alla necropoli del Palazzone per dirigersi poi alla chiesa di Pieve di Campo con i reimpieghi di materiale lapideo etrusco rinvenuti nella zona. Da lì alla Fonte di San Francesco in via Pieve di Campo il tragitto è breve, qui Nuvoletta Giugliarelli racconterà la storia della fonte dove, secondo una antica tradizione, si fermava a dissetarsi San Francesco.