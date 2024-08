"Anticamente Perugia". La mostra mercato oggi in piazza Italia

Anche oggi in centro storico si rinnova l’appuntamento con il mercatino dell’antiquariato, collezionismo e cose d’altri tempi che prende il nome di "Anticamente Perugia". Per gli amanti delle cose d’altri tempi, la splendida cornice del centro storico di Perugia si riempie di bancarelle, di collezionisti e di appassionati dell’antiquariato. L’esposizione si svolge l’ultima domenica del mese e il sabato antecedente, dalle 8 fino alle 20. I banchi espongono in piazza Italia, Giardini Carducci, largo della Libertà, portici Prefettura.