“AnticaMente“, domani la rassegna dell’antiquariato

FOLIGNO Presentata la rassegna ‘AnticaMente Foligno’, la manifestazione mensile dell’antiquariato e del collezionismo, già presente a Todi, Perugia e Orvieto. Il marchio ‘AnticaMente’ amplia il suo raggio d’azione aggiungendo la piazza folignate alle tre presidiate ormai da alcuni anni. A Foligno si svolge il sabato antecedente la prima domenica del mese. I prossimi appuntamenti si svolgeranno dunque domani e, come evento straordinario in vista del Natale, il 21 e 22 dicembre. Mauro Giorgi, presidente dell’associazione ‘Indivenire’, che promuove la rassegna nelle varie città umbre, ha affermato che "Foligno è una piazza importante. La nostra esigenza è quella di selezionare i prodotti degli espositori all’insegna della qualità. Adesso non è importante il numero degli operatori, ora sono una quarantina, poi in futuro gli espositori potranno aumentare". Nel ricordare che il primo vero appuntamento si era già svolto il 2 novembre, l’assessore Elisabetta Ugolinelli ha sottolineato il fatto che "in poco tempo siamo riusciti a promuovere una manifestazione del genere".