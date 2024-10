’Anticamente’, da Todi i tesori in tutta l’Umbria

TODI – Todi, Orvieto, Perugia ed ora pure Foligno. "AnticaMente", il brand umbro delle mostre-mercato mensili dell’antiquariato e del collezionismo, amplia il suo raggio d’azione, aggiungendo la piazza folignate alle tre presidiate ormai da alcuni anni. La manifestazione, organizzata dall’associazione "Indivenire" della quale è presidente Mauro Giorgi, ha iniziato dalla città di Jacopone, dove nel tempo ha trovato la sua collocazione ideale in via Menecali, davanti al Tempio della Consolazione. Quasi in contemporanea si sono aggiunte Perugia, con ubicazione in piazza Italia e ai Giardini Carducci, e poi la città della rupe, in piazza della Repubblica.

Identico il format, con un numero di espositori qualificati provenienti da tutta la regione e da quelle confinanti del centro Italia, con un ricambio significativo di banchi e con una circuitazione significativa di appassionati. Ben distribuito anche il calendario regionale, con la seconda domenica del mese AnticaMente Todi, la terza domenica AnticAmente Orvieto e l’ultimo fine settimana del mese, sabato e domenica, a Perugia, cartellone ora completato con la presenza del primo sabato del mese, a partire dal prossimo 2 novembre, a Foligno, in pieno centro storico, in linea con quanto avviene nelle altre realtà. "Era un poker al quale aspiravamo - sottolinea l’organizzatore Mauro Giorgi - che, distribuito com’è ai quattro angoli dell’Umbria, porta un valore aggiunto importante per gli espositori, i visitatori e anche per le altre tre città".

S.F.