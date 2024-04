Anteprima nazionale con Ben Frost per “Dancity Echoes”

Con un’anteprima nazionale prende il via stasera “Dancity Echoes”, una nuova serie di eventi promossa dall’omonima associazione. Alle 21.30 all’Hangar Club di Foligno debutta il live di Ben Frost (nella foto) “Turning The Prism”, a cui seguirà il dj set di Dasha Rush.

Compositore, produttore, membro del collettivo musicale e label islandese “Bedroom Community“ e autore di sorprendenti colonne sonore come quelle delle serie tv “Dark” e “1899”, Ben Frost fa tappa in Italia durante il suo tour americano ed europeo. Foligno è la prima di tre date per un live che si preannuncia unico. Ad impreziosire il primo appuntamento con Dancity Echoes sarà la performance della punta di diamante della scena techno Dasha Rush. Compositrice, sound artist e dj, il suo lavoro è equamente focalizzato sulla musica e sul suono, dalla pista da ballo ai progetti più sperimentali e interdisciplinari, allontanandosi spesso dalla musica stessa come obiettivo

primario. In apertura al live il set di G-Amp, in chiusura Ribes, entrambi resident Dancity.