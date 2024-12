Antennoni, si riaccende la protesta: "Lavori sospetti, il sindaco spieghi"

Lavori non annunciati, che vanno a toccare un nervo scoperto da anni. Ed è nuovamente polemica sull’" antennone" di telefonia mobile Tim di via dei Patrioti, in passato oggetto degli strali degli abitanti della zona, raccolte di firme e pure discussioni in consiglio comunale. La storia si ripete in questi giorni, dopo che sono stati notati nuovi lavori nel sito. Scrive su Facebook una residente: "Stamattina sulla gigantesca antenna - ripetitore di Via dei Patrioti ci sono stati movimenti sospetti. Credo sia dovere del Comune informarsi sulla questione e darne conto ai cittadini che ci abitano sotto o nei pressi. Alla luce delle istallazioni selvagge di antenne 5G o di potenziamenti del 4G cui siamo sottoposti ultimamente, siamo seriamente preoccupati. Nessuno chiede il permesso a chi deve abitarci sotto e che deve beccarsi le radiazioni".

La vicenda, che sta facendo discutere in rete, ha allarmato l’opposizione che ha presentato una interrogazione urgente: "In questi giorni - dicono Pd e Progressisti per l’Innovazione - l’operatore proprietario dell’antenna in via dei Patrioti sta eseguendo dei non meglio specificati lavori. Chiediamo di sapere nel dettaglio di quali lavori si tratti". Ed ancora: "Chiediamo al sindaco Carizia, in omaggio alla trasparenza, di convocare un incontro pubblico insieme ad Arpa per spiegare cosa stia accadendo in questo sito e eventuali iniziative o proposte in merito". Da sottolineare comunque che da parte di Arpa esiste un parere favorevole all’operazione, che consisterebbe nella sostituzione di tre vecchie antenne con altrettante nuove. Accanto all’illustrazione tecnica dei lavori, che per la loro tipologia non necessitano del nulla osta dei Vigili del Fuoco, Arpa dichiara che "relativamente alle emissioni elettromagnetiche prodotte, esprime parere favorevole alla riconfigurazione della Stazione Radio Base TIM" e che tutti gli impianti saranno realizzati in conformità alla normativa CEl secondo il D.M. n.37 del 22/01/08 (Norme per la sicurezza degli impianti)". Ma la tensione nel quartiere rimane.

Pa.Ip.