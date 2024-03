Antenna 5G a Panicarola, Brancaleoni: "Subito un’assemblea pubblica"

CASTIGLIONE DEL LAGO - Il Comune ha avviato il procedimento di valutazione per la richiesta di istallazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni nei pressi del cimitero di Panicarola. L’impianto dovrebbe ospitare una "infrastruttura multi-gestore di Inwit Spa inserita nel piano nazionale Pnrr 5G Italia". Al momento l’ufficio comunale competente ha verificato la conformità urbanistica della localizzazione e ha comunicato l’avvio del procedimento per l’approvazione della convenzione di concessione. Ma il consigliere comunale Paolo Brancaleoni è pronto a dare battaglia: "Qualche mese fa nel periodo estivo si voleva fare sulla collina di Macchie, ora a Panicarola, è vero che per regolamento è possibile farle nelle zone dei cimiteri comunali ma sta montando la protesta. Come Civica Castiglione chiedo un’assemblea pubblica a Panicarola per spiegare cosa si vuol fare anziché deliberare ed autorizzare solo per far cassa mettendo a repentaglio la salute di quei concittadini già troppo emarginati ed abbandonati".