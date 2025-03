Annullato “Mephisto“. Nuovi spettacoli a Narni e Castello

A causa di problematiche tecnico-logistiche legate alla produzione dello spettacolo, le repliche di “Mephisto“, previste al Manini di Narni il 27 marzo e agli degli Illuminati di Città di Castello il 28 marzo, sono annullate. Ecco le sostituzioni annunciate dal Teatro Stabile dell’Umbria: al Manini di Narni andrà in scena giovedì 27 marzo alle 21 lo spettacolo “Sulla morte senza esagerare“ ideato e diretto da Riccardo Pippa, con Giovanni Longhin, Andrea Panigatti, Sandro Pivotti, Matteo Vitanza: un omaggio alla poetessa Wisława Szymborska con il tema della morte affrontato in chiave ironica con uso non convenzionale di maschere contemporanee.

Agli Illuminati di Città di Castello, lunedì 31 marzo alle 20.45, si vedrà invece “Storia di una capinera“ di Giovanni Verga di Giovanni Verga, con Guglielmo Ferro che dirige Enrico Guarneri, Nadia De Luca, Rosario Marco Amato, Verdiana Barbagallo in un adattamento di Micaela Miano che ricodifica la struttura drammaturgica del romanzo per fare emergere il rigido impianto culturale e umano delle famiglie dell’epoca.