Anno molto positivo per le esportazioni

Il 2024 è stato un anno positivo per l’export umbro che, con 5,9 miliardi di euro di fatturato, ha segnato un aumento nominale del 5,3%, in controtendenza rispetto al calo registrato dall’Italia (-0,4%). La spinta più importante alla crescita è stata data dai prodotti alimentari e dagli articoli di abbigliamento, che si dividono il 30% del fatturato realizzato lo scorso anno e contribuiscono all’aumento dell’export rispettivamente per 2,5 e 2,2 punti. In crescita, e in controtendenza rispetto alla contrazione nazionale, i prodotti della metallurgia (ma la quota sul totale staziona al 17,5%) e anche dei mezzi di trasporto i quali hanno contribuito all’incremento dell’export con 0,7 punti. In forte crescita anche la vendita all’estero di apparecchiature elettriche e per uso domestico non elettriche che, seppure voce residuale per l’Umbria, ha contribuito per altrettanti 0,7 punti percentuali alla crescita dell’export regionale nel 2024.