Annamaria Palomba eletta presidente della Strada dei Vini del Cantico in Umbria

Cambio al vertice per la ’Strada dei Vini del Cantico’, eccellenza enoturistica dell’Umbria. Annamaria Palomba, con votazione unanime dei soci, è stata eletta nuova presidente dell’associazione. Prende il posto di Avelio Burini, che chiude così la sua lunga esperienza alla guida della Strada.

Per Palomba a parlare è il suo importante curriculum. General manager di hotellerie di lusso, ha lavorato sul territorio per Resort come le Tre Vaselle e Borgobrufa. Sommelier Ais, è stata in passato anche docente in corsi per direttori d’albergo e in Economia e Organizzazione delle aziende alberghiere e ristorative. Può vantare pure la Stella al Merito del Lavoro.

La Strada dei Vini del Cantico conta su una rete di 13 Comuni associati e oltre 100 realtà, tra soci privati e associazioni: strutture ricettive e ristorative, cantine, frantoi, laboratori artigianali, musei ed altre eccellenze. L’Associazione “Strada dei Vini del Cantico” è stata costituita nel 2002 con l’obiettivo di affermare l’identità storica, culturale, ambientale, economica e sociale dei comuni partecipanti: Assisi, Bettona, Cannara, Collazzone, Deruta, Fratta Todina, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Perugia, Spello, Todi, Torgiano.

Può essere percorsa utilizzando la viabilità storica, seguendo strade minori e panoramiche con l’automobile ma anche in bicicletta, a cavallo e a piedi.