Angela Hewitt, recital delle meraviglie al Pavone: "Una grande gioia esibirmi in un vero gioiello"

"È con grande gioia che mi esibisco in questo teatro splendidamente ristrutturato. Il Pavone è un vero gioiello e la sua “rinascita” costituisce un evento importante per la vita culturale di Perugia". Così Angela Hewitt (nella foto), pianista tra le più conosciute e apprezzate al mondo, annuncia l’attesissimo concerto che terrà domani sera alle 20.30 al Pavone. L’artista che molto ama l’Umbria dove ha creato il “Trasimeno Music Festival“, proporrà un recital di 80 minuti senza intervallo nel quale saranno eseguite queste opere: “Chaconne in sol maggiore HWV 435“ di Händel, la “Sonata in do minore, K457“ di Mozart, la “Fantasia Cromatica e Fuga in re minore, BWV 903“ di Bach e “Variazioni e fuga su un tema di Händel op. 24“ di Brahms.

"Questo recital – spiega ancora – sarà anche un’occasione per rafforzare il legame tra la comunità locale e il Trasimeno Music Festival, una connessione che ritengo molto importante. Nel 2025, difficile da credere, il Festival celebrerà vent’anni di attività, presentando ancora una volta la rassegna estiva annuale. Avere una dimora in questa splendida parte del mondo e poter condividere intense esperienze musicali con voi significa davvero molto per me. Ringrazio la società Teatro del Pavone e i Canadian Friends of the Trasimeno Music Festival, senza i quali questo concerto non sarebbe stato possibile".

Angela Hewitt vive tra Londra, Ottawa e l’Umbria e si esibisce regolarmente in recital e con le più importanti orchestre in Europa, nelle Americhe, in Australia e in Asia. Le sue registrazioni ed esecuzioni delle opere di Bach l’hanno consacrata come una delle interpreti di riferimento del compositore ai giorni nostri. I biglietti (pochi quelli rimasti) per il concerto di domani sono in vendita sul circuito TicketItalia.