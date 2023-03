Andrea Delogu si racconta senza filtri con “40 e sto”

Due date in Umbria per Andrea Delogu (nella foto) e il suo “40 e sto”, un manuale di sopravvivenza alla maleducazione sentimentale: la popolare attrice e conduttrice tv sarà in scena venerdì 17 al Teatro Nuovo Menotti di Spoleto e sabato 18 al Mancinelli di Orvieto (sempre alle 21). con uno spettacolo che racconta le donne alla soglia dei 40 anni:il giro di boa, la crisi e la rinascita, la libertà e le battaglie contro i luoghi comuni. L’artista attinge a piene mani dalla sua vita privata, raccontandosi senza filtri in un esilarante flusso di coscienza: si mette a nudo trascinando gli spettatori nella sua nuova vita di quarantenne che, riappropriatasi della propria indipendenza, si metterà in gioco esplorando le mode, i vizi e le ossessioni di una strana epoca. Sorpresa dall’approccio e le aspettative degli uomini, dal giudizio di una società che ti vuole madre a tutti i costi e dal seduttivo desiderio di sentirsi accettata, Andrea capirà che quando si compiono 40 anni si gioca un’altra partita. Dove è in palio la cosa più importante di tutte, la libertà di essere se stessi. Biglietit in vendita su Ticketone.