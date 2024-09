Ancora un black-out: "Colpa del maltempo"

CITTÀ DI CASTELLO - Un altro black out-nelle scorse ore (dopo quelli registrati in estate) in un’ampia zona della città durante il temporale tante segnalazioni dei cittadini. E-Distribuzione chiarisce che si è trattato di "un disservizio causa maltempo sulla singola linea di bassa tensione, legato alla cabina Brandano, dove i tecnici dell’azienda hanno già sostituito gli interruttori e il potenziamento delle apparecchiature". Il problema si focalizza "in un punto di basso isolamento, sul cavo interrato in uscita dall’impianto di non semplice individuazione lungo la rete sotterranea dove è in corso un piano di lavoro risolutivo", si legge ancora. A Città di Castello sono aperti altri interventi nella linea di media e bassa tensione, E-distribuzione coglie l’occasione per fare il punto. "Direttamente o indirettamente, le operazioni di restyling e ottimizzazione del servizio interesseranno centinaia di chilometri di rete elettrica e oltre 80 cabine secondarie". Investimenti e fondi Pnrr che tra il 2024 e il 2025 portano su Città di Castello oltre 5 milioni.