Ancora Insieme Arriva il calendario 2025. Raccolta fondi per sostenere l’oncologia

PERUGIA – “Ancora insieme“ è il titolo e l’esortazione che accompagna il lancio del calendario 2025 di “Un’idea per la vita onlus“, l’associazione presieduta da Laura Cartocci, che si occupa di promuovere la prevenzione in ambito di malattie oncologiche femminili, con sede a Perugia e operativa in tutto il territorio regionale. Alla presenza di Laura Cartocci, Antonella Giglietti, responsabile Oncologia area nord Usl Umbria 2 Foligno-Spoleto, Stefania Benedetti, caposala Day hospital, e Paul Robb, designer del calendario e titolare di Salt & Pepper è stato raccontato il progetto: una nuova raccolta fondi finalizzata all’acquisto di poltrone omologate per l’esecuzione di prelievi e per la somministrazione di chemioterapia ai pazienti del Dh Oncologico dell’Ospedale di Foligno. Il calendario 2025 vuole, dunque, essere un invito rivolto a tutti i sostenitori dell’associazione e a quanti vorranno unirsi in futuro per perseguire la mission della onlus ma è anche celebrativo: nei dodici mesi, infatti, vengono raccontate le attività che l’associazione ha portato avanti dalla sua nascita, nel 2019, a supporto delle pazienti oncologiche. Un impegno a tutto campo, con sostegno e confronto con medici specialisti coinvolti a vario titolo nella gestione delle patologie oncologiche, oltre ad esperti e professionisti di altrettante discipline con l’obiettivo di organizzare attività di svago e informazione. "Sembra ieri, quando abbiamo presentato la nostra associazione – ha dichiarato Cartocci –, nata per dare una carezza alle donne che vivono un momento delicato della malattia e aiutarle a tornare alla socialità. Con questo calendario 2025, lanciamo una nuova raccolta fondi per l’Oncologia dell’Ospedale di Foligno".

Per Giglietti si tratta di "Un’iniziativa lodevole e indispensabile".