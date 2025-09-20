"Anche il cimitero nel degrado". Piccioni all’assalto e scarsa pulizia

Grave degrado al cimitero cittadino provocato dai piccioni, ma anche condizioni di pulizia generale della città che lasciano decisamente a desiderare. A denunciare la situazione, che colpisce anche il ricordo dei defunti, sono Foligno 2030 e Patto per Foligno. "L’ amministrazione comunale non garantisce pulizia e decoro neanche ai nostri defunti – attaccano le due liste civiche, puntando l’indice sulle condizioni generali delle strade – . La cittá è sempre più sporca e in questi giorni abbiamo ancora vie e piazze del centro storico che restano non ben ripulite dopo il passaggio del corteo della Giostra con i cavalli: macchie sulle pavimentazioni e odori poco gradevoli ancora presenti".

"Ma l’amministrazione comunale non soltanto non si occupa di pulire l’ habitat dei vivi, ma trascura anche i nostri poveri defunti – aggiungono infatti Foligno 2030 e Patto per Foligno – È disdicevole e assolutamente irrispettoso ció che diversi cittadini ci segnalano ormai da diverse settimane: sporcizia generale e presenza dei piccioni tra le tombe e i loculi. Chiediamo che l’amministrazione intervenga quanto prima per mantenere un

giusto e rispettoso decoro del luogo dove riposano i nostri cari, garantendo una pulizia tempestiva e costante e risolvendo quanto prima il problema dei piccioni all’ingresso interno del cimitero cittadino".

A corredo della loro denuncia, i due movimenti civici mostrano fotografie più che esplicite delle condizioni di degrado in cui versa il cimitero, con tombe e loculi chiaramente “assediati“ dai piccioni, aree difficilmente frequantabili da chi vuole portare un omaggio o solo ricordare per qualche minuto i propri cari defunti.