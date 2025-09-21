Mattia mantiene le promesse
Mattia mantiene le promesse
21 set 2025
DANIELE MINNI
Un piranha nella diga di Arezzo. Rabbia e curiosità sui social

Spoleto, da chiarire come il pesce sia finito lì

SPOLETO - Piranha rosso avvistato nelle acque della diga di Arezzo tra Spoleto ed Acquasparta. La foto del pesce amazzonico è stata postata sui social da un pescatore spoletino ed ha scatenato la curiosità degli utenti, in particolare degli amanti della pesca. Effettivamente si tratta di un “Pygocentrus nattereri“ e a confermarlo è stato l’esperto Mauro Natali, direttore per 30 anni del Centro ittiogenico del Trasimeno. L’esperto ha visionato la foto riconoscendo senza dubbio la specie Piranha e confermando quindi l’ipotesi del pescatore spoletino. Lo stesso Natali però spiega che il pesce non è assolutamente pericoloso anche se il gesto di liberarlo è comunque punibile per legge. Sempre secondo l’esperto il Piranha sarebbe destinato a morire a breve perché le acque della diga di Arezzo sono troppo fredde rispetto al suo ambiente naturale.

Ma come è finito un pesce simile all’interno della diga? Presumibilmente a liberalo è stato qualcuno che lo aveva nell’acquario dove la temperatura dell’acqua è molto più alta rispetto a quella della diga di Arezzo. Non è la prima volta che avvengono avvistamenti simili. Più volte sono stati segnalati pesci rossi, ma anche tartarughe. Gli stessi pescatori a tal proposito chiedono maggiori controlli da parte delle autorità preposte.

© Riproduzione riservata

